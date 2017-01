| 3 comentaris Jordi Bes

01/01/1970

L'èxit de la ciutat postolímpica no ha anat acompanyat d'una estratègia per impedir la gentrificació, motivada per l'especulació amb l'habitatge i el "boom" turístic | Enric Truñó, que va ser el regidor dels Jocs: "Al projecte olímpic dels 80 no podíem preveure aquestes coses perquè no existien" | L'arquitecte Juli Capella creu que les millores urbanístiques desplacen el ciutadà: "És la paradoxa que els urbanistes no saben resoldre" | El turisme ha vingut per quedar-se i l'exalcalde Jordi Hereu crida a un gran acord: "Ni turismofòbia ni acceptació passiva de tot el que vingui", diu