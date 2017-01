Els cossos de seguretat, atenent les víctimes Foto: Europa Press El lloc on s'ha produït l'atropellament. Foto: Europa Press

Al menys quatre persones han resultat mortes i una quinzena ferides aquest diumenge, dues d'elles de gravetat, en ser atropellades per un camió a Jerusalem Est, en el que la policia israeliana ha descrit com un "atac terrorista". El conductor del camió també ha mort abatut a trets.L'atropellament ha tingut lloc aquest matí al barri de Talpiot i els ferits han estat traslladats a l'hospital de l'Estrella de David Roja, segons les primeres informacions recollides pel diari Yedioth Aharonoth. La policia ha acordonat el lloc de l'incident.El camió ha atropellat un grup de soldats que esperava l'autobús al davant d'una caserna militar a l'assentament de Talpiot. Les víctimes són tres dones i un home, tots al voltant dels vint anys d'edat, tots soldats.Segons un conductor d'autobusos israelí, testimoni de l'incident, el camió ha atropellat un grup de soldats i fins i tot ha donat marxa enrere per rematar els ferits. El conductor del camió ha estat abatut pels trets dels soldats. Les primeres imatges del sinistre mostren el vidre de la cabina del camió amb al menys vuit trets, la majoria concentrats al seient del conductor.El portaveu de la policia israeliana, Micky Rosenfeld, ha descrit l'incident com un "atac terrorista", "sense cap mena de dubtes".El primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, ha assenyalat que "tots els indicis apunten que el conductor era un simpatitzant d'Estat Islàmic". "Sabem la identitat de l'atacant, hem tancat al pas el seu barri de procedència, Jabel Mukabar (de majoria àrab, al sud de Jerusalem Est) i estem desenvolupant accions addicionals de les quals no explicaré els detalls", ha fet saber a través d'un comunicat.

