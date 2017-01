Un parella i el seu fill d'un any han quedat ferits per cremades aquest dissabte a la nit en un incendi d'habitatge a Aitona (el Segrià), segons han informat els Bombers de la Generalitat. Segons les primeres informacions, les cremades serien lleus –a cames i cara- però el menor ha estat derivat a la Vall d'Hebron per precaució. L'avís del foc es va rebre a les 21.27 hores en un immoble situat al número 25 del carrer de Fraga.Les flames afectaven la planta baixa de l'edifici i havien calcinat totalment l'estança del menjador/cuina, mentre que la resta del pis havia quedat afectat pel fum. Segons el SEM –que va desplaçar-hi dues ambulàncies-, tres persones havien patit cremades: un home de 45 anys i una dona de 30, evacuats a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, i un menor d'un any, traslladat inicialment també a l'Arnau de Vilanova però derivat posteriorment a la Vall d'Hebron de Barcelona.Quatre dotacions dels Bombers (dos camions d'aigua, l'autoescala i un vehicle lleuger de coordinació i comandament) es van encarregar de les tasques d'extinció de l'incendi, que no va afectar les plantes superiors de l'immoble. Està previst que avui l'arquitecte municipal faci una revisió del pis per valorar si hi ha danys estructurals.

