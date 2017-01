La part alta del flanc dret de l'incendi de la Vall d'Aran Foto: Bombers

Els Bombers de la Generalitat han donat per estabilitzat, a les 11.15 hores d'aquest diumenge, l'incendi que des de dijous afecta una zona d'alta muntanya a Garós (la Val d'Aran). A primera hora del matí s'han reprès les tasques d'extinció, i l'incendi s'ha pogut donar per estabilitzat en el moment en què no ha quedat flama activa en el perímetre.Al llarg de la nit, el perímetre ha crescut pel flanc dret, per la zona de la part alta del barranc de Salider, dins de les zones de contenció que ja s'havien previst. Per aquesta part alta el foc ha avançat lentament fins arribar al fons del barranc on s'ha aturat, ja que aquesta zona està gelada.Des de primera hora del matí s'estan incorporant a l'incendi els Bombers de la Generalitat i els Pompièrs d'Aran amb una desena de dotacions terrestres, amb les unitats GRAF (Grup d'Actuacions Forestals) i dos helicòpters bombarders.Les tasques d'extinció es tornaran a concentrar al flanc dret amb tres grups, que han estat helitransportats, que treballaran bàsicament amb eines manuals, amb el suport de les descàrregues dels dos helicòpters bombarders. Tot i que ja no hi ha flama activa en aquest flanc dret, hi ha encara punts calents. A més, es mantindran recursos de retén i remat amb eines manuals, al cap-flanc esquerre de l'incendi, que continua estable.A l'espera de poder fer una estimació de la superfície afectada després d'aquesta nit, es manté l'afectació provisional de 400 hectàrees de zona de pastures.

