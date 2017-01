Jordi Sànchez, de l'ANC, a una entrevista Foto: Europa Press

El president de l'ANC, Jordi Sànchez, ha afirmat que l'operació diàleg de l'estat espanyol ha estat "una operació de màrqueting fallida" i diu que "des del 2010, l'estat no ha fet cap gest ni missatge intel·ligent ni intel·ligible, honest, sobre diàleg".En una entrevista per a Europa Press, Sànchez ha estat contundent sobre l'operació diàleg del Govern espanyol per reprendre les relacions amb la Generalitat i les institucions catalanes: "ha estat un fracàs absolut des del seu llançament". Sànchez considera que aquesta operació es resumeix en una visita de la vicepresidenta del Govern en la inauguració del seu despatx en la Delegació del Govern, en un sopar privat i en sengles entrevistes amb els líders de C's i PSC, Inés Arrimadas i Miquel Iceta.El dirigent de l'Assemblea insisteix que, "des del 2010, l'Estat no ha fet cap gest ni missatge intel·ligent ni intel·ligible, honest, sobre diàleg". Davant aquesta actitud, que titlla de prepotent, ha contrastat la de les institucions catalanes, que mantenen "una oferta de referèndum acordat i de diàleg honest, permanent i que no caduca mai"."Una altra cosa és que s'estigui esperant eternament la decisió de l'Estat espanyol. Amb l'horitzó de setembre com a màxim, la maquinària de convocatòria no hauria de parar. Si l'Estat contínua desaparegut, el Parlament haurà de prendre decisions amb el compromís de l'horitzó de setembre", ha avisat.Sànchez, ha demanat als ciutadans que vulguin abonar a l'expresident del Govern Artur Mas el dia del seu judici que s'apuntin a l'agenda el 6 de febrer perquè l'entitat sobiranista prepara accions i una gran mobilització de suport."Fem una crida a la ciutadania que el dia 6 tingui en la seva agenda la mobilització que convocarem", ha dit Sànchez, conscient que la data de començament del judici cau en dilluns, però segur que el judici de Mas pel procés participatiu del 9-N mobilitzarà a molts ciutadans.L'ANC pretén que la resposta al carrer sigui "massiva i important", tot i que assegura que encara s'estan tancant els detalls tècnics de les accions que portaran a terme.Segons Sànchez, es jutja a Mas per haver donat veu als ciutadans, pel que és "una de les aberracions amb perspectiva democràtica més gran que es puguin donar a Europa", i alerta que la investigació oberta contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, podria accelerar-se."L'Estat aboca a una confrontació jurídica. És un terreny absolutament equivocat i és el moment de defensar des del carrer les nostres institucions. Els milers de ciutadans que hem impulsat el procés i l'Assemblea no estarem passius", avisa.Per això, incideix a mantenir el compromís amb l'expresident i les institucions catalanes per mostrar al món "l'absurditat de la via del suposat diàleg que l'Estat està oferint".A més, adverteix que, "si l'Estat no deixa una altra solució, la gent està preparada per jugar una carta de mobilització i resistència civil, no violenta, pacífica i al carrer", perquè no estan disposats a acceptar que un congrés, un govern o un tribunal actuï, sentenciï i vulgui silenciar el fonament democràtic del seu plantejament, segons ell.Malgrat que al començament de l'operació diàleg, el delegat del Govern a Catalunya, Enric Millo, va anunciar la seva intenció de reunir-se amb les entitats sobiranistes, Sànchez assegura que no ho ha fet: "Allò formava part de l'operació de màrqueting dels primers dies".Preguntat per si de cas tenen previst demanar-li a Millo una reunió, ha rebutjat que vagin a fer-ho: "No tenim per què, més enllà d'una relació personal d'estima i respecte, perquè, fins on jo sé, no té en les seves competències cap atribució per poder desencallar els problemes que hi ha sobre la taula".

