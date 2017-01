Elvis Presley Foto: Wikimedia Commons

Elvis Aaron Presley conegut com Elvis Presley , va néixer a Tupelo, Mississipí (Estats Units), el 8 de gener de 1935, avui fa 82 anys. El seu estil característic de cantar, els seus moviments agressius en l'escenari, el seu carisma i altres qualitats li van permetre convertir-se en una gran figura de la història de la música, conegut com el “rei del rock”.A més dels seus múltiples àlbums, la qualitat de les cançons que va interpretar és el que segueix generant nous seguidors entre les noves generacions. Ha encapçalat per molts anys la llista dels artistes morts amb major recaptació pels seus productes, desbancat únicament per Kurt Cobain l'any 2006.El recordem amb un recull de les seves 10 millors cançons.

