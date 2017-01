| 8 comentaris Oriol March

El president de la Generalitat compleix 365 dies al càrrec amb el repte de posar les urnes el setembre del 2017 i encarrilar la fase final del procés | Ja ha deixat clar que "d'aquí a un any" no serà president, fet que alimenta els moviments successoris al PDECat | Les relacions amb ERC i la CUP marcaran els propers mesos de legislatura mentre assaja una via per seduir Colau cap al referèndum unilateral