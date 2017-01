Vint-i-quatre persones han mor a causa de l'onada de fred que afecta Europa, segons un recompte fet pel portal 3/24 . Les baixes temperatures han matat vuit persones a Itàlia, deu a Polònia, dues a la República Txeca, dues a Rússia i dues a Bulgària. A Catalunya, l'episodi ha obligat a cancel·lar 16 vols a l'aeroport del Prat.A Itàlia, la majoria de les víctimes són persones sense sostre, però també hi ha una dona que va patir una caiguda mortal després de relliscar per culpa del gel i una persona d'avançada edat que havia sortit sol de casa. El transport marítim entre la península i les illes italianes ha estat suspès i aeroports com el de Bríndisi o Bari també s'han tancat temporalment. També hi ha carreteres tallades i trajectes ferroviaris suspesos.Les deu morts de Polònia han estat causades per hipotèrmia. Encara al nord d'Europa, a Rússia han celebrat el Nadal ortodox més gèlid dels últims anys, amb temperatures que han arribat als 34 graus sota zero.A Istanbul, a Turquia, també s'han hagut de cancel·lar un centenar de vols amb origen o destí a l'aeroport d'Atatürk a causa del fred. Segons fonts governamentals, prop de 6.000 passatgers han hagut de ser allotjats en hotels per passar la nit.

