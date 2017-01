Entrada de l'Escola Vedruna de Girona Foto: Google Maps

L'Escola Vedruna de Girona ha organitzat el proper dijous 12 de gener una jornada de donació de medul·la òssia. La iniciativa neix després que a un alumne del centre se li diagnostiqués una aplàsia medul·lar, una malaltia rara que requereix un trasplantament urgent. La directora del centre, Marta Oliva, explica que des de que van saber el que li passava a en Roger van mobilitzar-se. "No ens podíem quedar de braços plegats", comenta. De moment, la crida ja ha superat amb escreix les expectatives de l'escola, i és que de moment ja s'han apuntat un centenar de persones de fora del centre, a més dels pares i mares, personal docent i d'administració que s'hi han bolcat. "Estem molt contents amb la resposta de la gent i parlarem amb el Trueta perquè doblin el nombre d'efectius", ha comentat Oliva.La sala d'actes de l'Escola Vedruna de Girona es convertirà el proper dijous 12 de gener de les quatre de la tarda a les nou del vespre, en un espai de donació de medul·la òssia. Es tracta d'una iniciativa solidària organitzada per la direcció del centre després que els metges diagnostiquessin una aplàsia medul·lar a en Roger, un alumne del Vedruna de 10 anys. La directora de l'escola, Marta Oliva, ha explicat que l'única cosa que poden fer ells és "mobilitzar el màxim" per tal d'aconseguir totes les donacions possibles.Tant bon punt el Vedruna va saber el què li passava a en Roger, es va interessar per la donació. Oliva explica que ella mateixa va anar a l'Hospital Josep Trueta, es va documentar i va engegar aquesta campanya per tal de sensibilitzar als gironins de la importància de fer-se donant de medul·la. "En realitat només t'extreuen sang i l'analitzen a la Fundació Josep Carreras, i entres en un banc internacional", explica Oliva. En cas que el donant fos compatible, el procediment s'allarga.En aquest sentit, Oliva s'ha mostrat "molt satisfeta" de la resposta que han rebut. De moment, només s'ha fet difusió a través de les xarxes socials i ja han aconseguit que un centenar de persones s'hagin inscrit per donar el proper dijous. A tots aquests, cal sumar els que s'afegeixin durant la setmana a més de pares d'alumnes de l'escola que vulguin adherir-se, així com personal docent i administratiu del centre. L'allau de persones interessades en la iniciativa ha fet que Oliva hagi de demanar més efectius, tant materials com mèdics al Trueta. "Vam fer una aproximació d'uns 100 donants i ja ho hem superat amb escreix", explica.L'aplàsia medul·lar, és una malaltia rara que afecta de una a quatre persones per cada milió d'habitants, i que provoca que la medul·la òssia no generi cèl·lules mare.Tot i que la jornada de donació és el proper dijous, el centre ha convocat una xerrada el dimarts a dos quarts de vuit del vespre, per tal que tots aquells que estiguin interessats en la donació rebin la informació que els calgui. Un hematòleg de l'Hospital Josep Trueta explicarà als assistents el procediment i la importància de la donació de medul·la òssia. La xerrada es farà a la mateixa escola.Per poder donar cal ser major de divuit anys i pesar més de 50 quilos

