Artur Mas, saludant just abans d'entrar al TSJC per declarar pel 9-N | Adrià Costa

El líder del PDECat ja manté contactes amb dirigents del partit per trobar un relleu a Carles Puigdemont, que no vol ser candidat, sense autodescartar-se | L'expresident no ha deixat de tenir contacte periòdic amb un reduït grup de membres de la cúpula governamental, entre ells Vila, Baiget i Vidal de Ciurana, i va supervisar tots els passos de la refundació de CDC | Serà jutjat entre el 6 i el 10 de febrer pel seu paper en la jornada de participació del 9-N