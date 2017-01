El president de la Generalitat, Carles Puigdemont Foto: ACN

Triste pela morte de Mário Soares, grande democrata e bom amigo da Catalunha. As minhas condolências ão povo português. — Carles Puigdemont (@KRLS) 7 de gener de 2017

@KRLS Hasta en catalán tenéis que hablar a los muertos?? Lo de ablar catalan a los perros vale, pero eso… es reirse de los muertos… — Antonio Sánchez (@TienesTipex) 7 de gener de 2017

Este sería un poquito el nivel. pic.twitter.com/u5bUUmJkv6 — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) 7 de gener de 2017

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha volgut mostrar el seu condol a l'expresident portuguès, Mário Soares, traspassat aquest mateix dissabte als 92 any s. Per fer-ho, ha fet una piulada en portuguès on es mostrava "trist per la mort de Mário Soares, gran demòcrata i bon amic de Catalunya. Les meves condolences al poble portuguès".Aquest tuit, però, no ha agradat a alguns usuaris, que l'han criticat perquè, segons el seu punt de vista, estava escrit en català. "En català i tot heu de parlar als morts? Parlar en català als gossos encara, però això... és riure's dels morts...", ha piulat Antonio Sánchez. Evidentment, les mostres de rebuig d'altres internatues per aquest comentari no s'han fet esperar (el mateix usuari, però, després del rebombori ha publicat un tuit on deia que es tractava només d'una broma).Fins i tot el diputat d'ERC, Gabriel Rufián, ha fet algunes captures de tuits i els ha ajuntat en una piulada: "Aquest seria una miqueta el nivell".

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SócNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)