L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha carregat aquest dissabte contra el diari Okdiario, dirigit per Eduardo Inda, pel tractament que té respecte les celebracions que la capital catalana i Madrid duen a terme per Nadal. "Per alguna estranya raó, la caverna mediàtica s'ha centrat en demostrar que Carmena i jo odiem el Nadal", ha escrit en una publicació al seu Facebook, on ha carregat durament contra "alguns mitjans com aquest, que difamen, distorsionen, inventen i menteixen amb total impunitat".Colau, per fer-ho, ha recuperat alguns dels titulars que els havien escrit altres anys: Ada Colau celebra el solsticio de invoerno, como els nazis o Carmena no te lo perdonaré jamás. Enguany, ha recuperat el vídeo del periodista Álvaro Ojeda, que va identificar, en una connexió en directe, un personatge d'una carrossa com a Colom, i va aprofitar per recordar que Colom "segons molts de Podem va practicar el genocidi més gran de la història de la Humanitat". Però no, era Copèrnic.Més enllà, l'alcaldessa afegeix que "ens ho prenen amb conya perquè tenim coses millor a fer que enfadar-nos per aquestes burrades", abans d'assegurar que "sotmetre's al maltracte diari" d'aquest tipus de mitjans "és esgotador". "Sort que es desacrediten sols", apunta, tot concloent: "A veure amb què ens sorprenen el proper Nadal".

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SócNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)