El sospitós del tiroteig de divendres a l'Aeroport de Fort Lauderdale-Hollywood de Florida , Esteban Santiago, va elegir premeditadament aquest estat del sud-est per perpetrar l'atac sense que es tingui coneixement de cap incident previ durant el vol o en la recollida d'equipatges que pogués haver motivat aquesta violència, segons ha informat aquest dissabte l'FBI.L'agent especial de l'FBI George Piro, responsable de l'oficina de la policia federal a Miami, ha explicat en roda de premsa que Santiago està cooperant amb la investigació i que va mantenir una llarga conversa de diverses hores divendres amb els agents que treballen en el cas.Fins ara, els agents no han trobat "cap motiu concret" per a l'atac de divendres o per a l'elecció d'aquest aeroport: "Sembla que el tirador actuava sol, però la investigació encara està començant", ha apuntat en declaracions des del propi aeroport.Santiago, de 26 anys i veterà de l'Iraq, ha estat traslladat a primera hora d'aquest dissabte a la Presó del Comtat de Browal i se li imputaran càrrecs federals; aquest dilluns està prevista la seva compareixença davant d'un tribunal federal.Piro ha explicat que Santiago va utilitzar una pistola de 9 mil·límetres que transportava de manera legal en el seu equipatge facturat i que, quan la va recollir, poc després del migdia, va obrir foc en plena zona de recollida d'equipatge després de carregar l'arma en un lavabo.El responsable de l'FBI ha revelat, a més, que van passar només 80 segons des que van començar els trets fins que van arribar els membres de les forces de seguretat i van aconseguir que Santiago es rendís."Tot apunta que es van seguir els procediments de l'Administració per a la Seguretat en el Transport" sobre el trasllat d'armes en equipatge; el tirador no estava en cap llista de prohibició de vol.Els agents han interrogat ja a gairebé 200 testimonis, han recollit totes les proves físiques i han revisat les gravacions de les càmeres de seguretat, ha indicat Piro.Ara correspon a la Fiscalia concretar els càrrecs que es presentaran, ha afegit: "Seguim estudiant la possibilitat del terrorisme com a possible motivació d'aquest atac", ha reconegut.Acompanyant a Piro han comparegut el xèrif de Broward, Scott Israel; el governador de Florida, Rick Scott, i la congressista Debbie Wasserman Schultz.Israel ha informat, per part seva, que hi ha encara sis ferits, tres d'ells amb pronòstic favorable i tres en cures intensives.Wasserman Schultz ha qualificat de "terrible tragèdia" el que ha passat: "Estem desolats pel que ha passat a casa nostra, a una cantonada del paradís", ha afirmat.

