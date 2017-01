Ciutat d'Azaz, al nord de Síria, on ha tingut lloc l'atemptat Foto: Google Maps

Almenys 48 persones han mort i més d'un centenar han resultat ferides per l'explosió d'un camió cisterna carregat de combustible davant dels jutjats de la ciutat d'Azaz, situada al nord del país, prop de la frontera amb Turquia.L'Observatori Sirià per als drets humans ha informat de la xifra de morts i de desenes de ferits de gravetat més i veïns de la zona han confirmat a Reuters l'incident i haver vist un mínim de 30 cadàvers. L'Observatori és una organització amb seu a Londres, però amb una àmplia xarxa d'informadors a Síria.L'agència de notícies turca Dogan informa per part seva de l'explosió d'un cotxe bomba a Azaz i responsabilitza al grup Estat Islàmic dels fets, tot i que de moment no hi ha hagut reivindicació. Dogan assegura que l'explosió es va poder sentir a l'altra banda de la frontera, a Kilis. També l'agència de notícies estatal turca Anatòlia cita un metge d'Azaz que informa d'un mínim de 60 morts i més de 50 ferits.Azaz és una de les localitats més importants del nord de Síria sota control de les milícies de l'Exèrcit Lliure Sirià (ELS), sublevades contra el règim del president Bashar al-Assad. L'ELS té el suport de Turquia en l'ofensiva al nord per desplaçar als jihadistes de l'Estat Islàmic.Aquest mateix dissabte, l'exèrcit turc ha informat que en les últimes 24 hores han mort un mínim de 21 milicians de l'Estat Islàmic en operacions militars en territori sirià. Els avions turcs han destruït edificis i vehicles en atacs a 12 posicions dels jihadistes.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SócNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)