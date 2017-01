Charles Manson Foto: Wikicommons

Els metges de l'hospital de Bakersfield, a l'estat nord-amercià de Califòrnia,manson han decidit no intervenir quirúrgicament Charles Manson, ingressat per una hemorràgia gastrointestinal vinculada a un problema de còlon.Segons ha informat al portal TMZ, Manson havia d'haver-se sotmès a una cirurgia dijous a la nit, però l'equip de doctors que s'encarrega del conegut assassí han determinat que el seu estat de salut era massa feble per a aquesta operació, que podria ser massa "arriscada".Fonts pròximes a la situació del pres han assenyalat que abans d'arribar a l'hospital, el mateix Manson es va negar a ser intervingut, però que dijous va canviar d'opinió i va acceptar l'operació. Tot i això, durant el preoperatori els metges van determinar que la seva salut era massa dèbil per ser intervingut.De moment, segueix ingressat a l'hospital a espera que els metges decideixin quin serà el pròxim pas que donin per millorar el seu estat de salut.Manson va ser ingressat diumenge per un problema de còlon, que le va provocar una hemorràgia gastrointestinal que li va deixar en estat greu.Des del Departament de Correctius i Rehabilitació no han donat informació sobre l'internament mèdic del reclús, assenyalant que tant la Legislació federal com l'estatal li prohibeixen i posant èmfasi que les dades mèdiques dels presos són privades."No publiquem informació dels presos per motius de seguretat", ha assenyalat la portaveu del departament a Califòrnia, Terry Thornton, on Manson es troba reclòs.Charles Manson compleix cadena perpètua en una presó de Califòrnia després d'haver estat condemnat com a autor intel·lectual de l'assassinat de set persones.Manson va ser primer condemnat a pena de mort per l'assassinat de l'actriu Sharon Tate --la dona del director de cinema Roman Polanski, que estava embarassada de vuit mesos-- i de vuit persones més, crims comesos per un grup de seguidors seus --als quals anomenava la 'família'-- en un intent, segons els fiscals, d'incitar una guerra racial apocalíptica entre blancs i negres en un moment en què havia fortes tensions socials als Estats Units.La pena capital va ser després commutada a cadena perpètua perquè la pena capital va ser suspesa temporalment a Califòrnia en els anys 70.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SócNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)