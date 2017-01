Una morta i una ferida crítica és el balanç d'un accident de trànsit amb dos turismes implicats a la C-59 a Palau-solità i Plegamans (Vallès Occidental). Segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT), la víctima mortal és A. M. F. L., de 51 anys i veïna de Sabadell, que conduïa un dels cotxes i la dona ferida de molta gravetat és la passatgera davantera del mateix vehicle, de 47 anys, que ha estat evacuada en helicòpter medicalitzat a l'Hospital Parc Taulí de Sabadell. En el sinistre també ha resultat ferit de poca gravetat el conductor de l'altre turisme implicat, de 91 anys, que ha estat evacuat a l'Hospital de Mollet del Vallès.L'avís de l'accident s'ha rebut a les 12.48 hores d'aquest dissabte al quilòmetre 5 de la C-59, a l'alçada del polígon industrial de la Riera de Caldes i en un tram on la via passa de carretera convencional a autovia. Per causes que encara s'estan investigant, hi ha hagut un xoc amb dos cotxes implicats. Arran de la incidència s'han activat sis patrulles dels Mossos d'Esquadra, quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat i quatre unitats del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), amb l'helicòpter i tres ambulàncies. Pel que fa a l'afectació viària, la C-59 s'ha tallat en el punt fins a les 13.40 hores. Posteriorment, s'ha pogut obrir en sentit nord i s'han habilitat desviaments per la B-143 en sentit Barcelona.

