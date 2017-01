Un mort i un ferit crític és el balanç d’un accident de trànsit amb dos turismes implicats a la C-59 a Palau-Solità i Plegamans (Vallès Occidental), segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT). El sinistre també ha deixat una tercera persona amb ferides lleus, evacuada a l’Hospital de Mollet. L’avís de l’accident s’ha rebut a les 12.48 hores d’aquest dissabte al quilòmetre 5 de la C-59, a l’alçada del polígon industrial de la Riera de Caldes i en un tram on la via passa de carretera convencional a autovia. Per causes que encara s’estan investigant, hi ha hagut un xoc amb dos cotxes implicats.Arran de la incidència s’han activat 6 patrulles dels Mossos d’Esquadra, quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat i quatre unitats del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), amb l’helicòpter i tres ambulàncies. Pel que fa a l’afectació viària, la C-59 s’ha tallat en el punt fins a les 13.40 hores. Posteriorment, s’ha pogut obrir en sentit nord i s’han habilitat desviaments per la B-143 en sentit Barcelona.

