Espectacular incendio sigue quemando en la Vall d'aran. Demasiada sequia pic.twitter.com/EOT2RAboyj — Tuty (@tutiwy69) 6 de gener de 2017

Incendi forestal a Garós, a la Vall d'Aran. pic.twitter.com/RMum672K7T — Tatxo Benet (@tatxobenet) 5 de gener de 2017

Incendi forestal just a sobre de Garós, a la Vall d'Aran. pic.twitter.com/cqVkmV982d — Tatxo Benet (@tatxobenet) 5 de gener de 2017

L'incendi d'alta muntanya que crema des de dijous a la tarda a Garós (Val d'Aran) ja hauria afectat unes 350 hectàrees de pastures, segons informacions del Conselh Generau d’Aran recollides pels Bombers de la Generalitat. Aquest dissabte al matí s'han reprès les tasques per contenir i estabilitzar el foc.En el dispositiu hi treballen una trentena d'efectius dels Pompièrs d’Aran i dels Bombers de la Generalitat amb les unitats GRAF (Grup d'Actuacions Forestals), i el suport de 2 helicòpters i 11 dotacions terrestres. Segons els Bombers, el perímetre de l'incendi ha crescut durant la nit però s'ha mantingut dins dels eixos de contenció que s'havien establert. Ara es prioritzen les tasques per contenir la progressió del flanc dret i evitar així que el foc entri al barranc de Salider.Els efectius, que han estat helitransportats fins aquesta zona, treballen amb eines manuals i cremes d'eixamplament. D'altra banda, els bombers treballen amb línia d'aigua i eines manuals al flanc esquerre, que continua estable.

