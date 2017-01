Carlos Carrizosa, aquest dissabte Foto: ACN

El portaveu de C's al Parlament, Carlos Carrizosa, ha reaccionat aquest dissabte a les paraules del president de la Generalitat, que dijous va dir que creu que d'aquí a un any ja no estarà e el càrrec i que no té intenció de presentar-se a les properes eleccions catalanes. "Seguim amb un Govern inestable i ens sembla normal que Puigdemont no vulgui continuar en aquesta inestabilitat permanent, que no li permet ni tan sols assegurar que acabarà 2017 com a president de la Generalitat", ha dit Carrizosa, tot afegint que Puigdemont és ara mateix "presoner d'un partit antisistema i no té marge de maniobra". Per a C's, que la CUP "qüestioni de nou" l'aprovació dels pressupostos del Govern és un signe més de la "inestabilitat" que estan provocant els anticapitalistes a Puigdemont.De la mateixa manera, Carrizosa assegura que C's apostaria més per un canvi de rumb de l'executiu i del president que per una nova convocatòria d'eleccions. "Nosaltres no volem que els catalans es passin la vida votant. Preferiríem que els representants públics facin el que han de fer: uns respostos d'acord a les necessitats dels catalans i aparcar la constant reivindicació de repetir el 9-N", ha dit en una atenció als mitjans convocada a la porta de la seva seu a Barcelona. I és que C's reclama que Catalunya tingui "un Govern que pensi d'una vegada en tots els catalans, que no deixi buides les cadires de representació a la resta de l'Estat i que pensi en tothom".Pel que fa als possibles problemes interns que dins el PDECat hagi provocat la decisió de Puigdemont de no ser de nou presidenciable, Carrizosa creu que el més preocupant no és qui serà el candidat sinó què pot oferir el partit del president. "És més greu que un buit en la successió, el que no té el PDECat és projecte més enllà de provocar la divisió i repetir el 9-N. El que hi hauria d'haver és algú que oferís un projecte alternatiu al que va oferir Mas o ofereix Puigdemont", ha sentenciat.

