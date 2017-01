Marta Pascal, al centre, amb David Bonvehí, a la dreta, aquest matí a la Juneda Foto: ACN

La coordinadora general del PDECat, Marta Pascal, afirma que ara no és moment d'obrir el debat sobre la successió de Carles Puigdemont com a candidat a les properes eleccions catalanes perquè la prioritat és "fonamentar les estructures del partit" i "ampliar la base" perquè guanyi el 'sí' al referèndum, una votació que s'ha mostrat convençuda que es farà aquest 2017. Per tant, Pascal ha insistit que dels possibles candidats se'n parlarà "quan toqui, quan hi hagi una escenari electoral immediat" i la persona que encapçali la llista s'escollirà entre tots els associats.D'altra banda, la coordinadora general del PDECat també s'ha referit a les declaracions del coordinador general del PPC, Xavier García Albiol, que assegurava aquest divendres que l'anunci del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, de no presentar-se com a cap de llista en les properes eleccions "afegeix més inestabilitat a la situació política a Catalunya". Segons Pascal, "Albiol i el govern del PP ja ens té acostumats a intentar buscar elements que facin trontollar el procés però s'equivoquen quan pensen que el procés va d'una persona". "Tot allò que siguin provocacions o intoxicacions per fer veure que aquest és un procés fràgil les anirem desfent" , ha reblat.Segons Marta Pascal, la negativa de Carles Puigdemont a encapçalar la llista del PDECat a les pròximes eleccions no és cap novetat, "no ha dit res que no hagués dit", i recorda que el "compromís clar" del president és que aquest 2017 se celebri el referèndum, ja sigui per la via pactada amb el govern espanyol o no. "A partir d'aquí, a nivell de partit, quan toqui, quan hi hagi un escenari electoral que sigui immediat, els associats ja decidiran quina és la persona que ha d'encapçalar aquesta candidatura, però mentrestant crec que no cal que ens posem a fer aquest debat perquè el fonamental és que nosaltres tenim el compromís d'eixamplar la base i el Govern de Carles Puigdemont té el compromís que el referèndum es faci, i es farà", ha assegurat.En aquest sentit, ha afegit que "la feina que està fent ara el partit és fonamentar totes les estructures, dotar-les d'idees, fer que la nostra militància s'activi per anar guanyant aquesta majoria, i quan toqui parlar de candidats perquè tenim un escenari electoral imminent, ho farem, i prendrem una decisió tots plegats tenint en compte també què és el més important pel futur del nostre partit".Pascal ha explica que després de sis mesos de "consolidació territorial" del nou PDECat desplegant totes les estructures del partit, "ara aquest 2017 ens posem a la feina per definir el nostre ideari, per explicar bé quin és l'imaginari de país que tenim, i que això ens serveixi per convèncer tots aquells que no estan convençuts". Per això insisteix que "nosaltres com a Partit Demòcrata els donarem molts arguments, perquè en tenim moltíssims, perquè vegin que aquest país només se'n sortirà si és capaç de tenir una estructura pròpia d'estat".La coordinadora general del Partit Demòcrata, Marta Pascal, i el coordinador organitzatiu, David Bonvehí, han participat aquest dissabte a "L'esmorzar de l’associat" del Partit Demòcrata de Lleida, al Pavelló Poliesportiu Municipal de Juneda (Garrigues), amb unes 300 persones. "És el primer acte que fem aquest 2017 precisament aquí a les comarques de Lleida, que és un territori absolutament fonamental perquè aquest Partit Demòcrata vagi agafant la solera que mica en mica tots desitgem que tingui", ha dit Pascal, que ha destacat la "força municipal" de la seva formació i dels militants que fan "feina dia a dia i que es miren a la gent cara a cara".El president de la vegueria de Lleida del PDECat, Joan Reñé, ha destacat precisament la gran afluència de militants i associats que han acudit a l'esmorzar organitzat a Juneda, el primer gran acte a es comarques de Ponent des de la formació del nou partit. "N'esperàvem entre 200 i 250 màxim i la xifra s'ha superat de llarg, la qual cosa és molt bon senyal, demostra que les persones properes al nostre projecte polític estan motivades i això ens dóna garanties que anem bé", ha dit. Reñé ha afegit que comencen el 2017 amb el PDECat completament constituït i "a partir d'aquí comença la velocitat de creuer". També ha remarcat que "exercirem el projecte amb convicció".Respecte a la carrera successòria en el partit per designar candidat a la presidència de la Generalitat, Reñé només ha dit que "el PDECat tindrà un candidat o una candidata, i seran candidats guanyadors".

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SócNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)