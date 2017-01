Agents dels Mossos d'Esquadra van detenir dijous a la Roca del Vallès (Vallès Oriental) un home de 40 anys, de nacionalitat espanyola i veí del mateix municipi com a presumpte autor dels delictes de conducció sota els efectes de l'alcohol i lesions per imprudència greu. El mateix dia, pels volts de les 16:55 hores, els Mossos van tenir coneixement que s'havia produït un accident de trànsit a la carretera C-1415c, la carretera que connecta Mataró i Granollers, dins del terme municipal de la Roca del Vallès. Un vehicle i un ciclista que es trobava ferit de gravetat es van veure implicats en el sinistre.Diverses patrulles van desplaçar-se al lloc de l'accident on van identificar el conductor. Els serveis sanitaris van atendre el ciclista que va ser traslladat ràpidament a l'Hospital Universitari Vall d'Hebron de Barcelona en estat molt greu. Segons les primeres hipòtesis el vehicle hauria pogut envair el sentit contrari per on circulava el ciclista fent-lo caure a terra.Al lloc de l'accident, els mossos van realitzar la prova d'alcoholèmia i drogues al conductor del vehicle, que va donar un resultat positiu de 0,40mg/l en aire expirat i un resultat positiu indiciari en consum de substàncies estupefaents, a l'espera dels resultats definitius del laboratori. La patrulla també va comprovar que el conductor no disposava de carnet de conduir i que només havia obtingut la llicència que habilita circular amb ciclomotors.L'home va ser detingut com a presumpte autor dels delictes de conducció sota els efectes de l'alcohol i lesions per imprudència greu. El detingut ha passat a disposició judicial aquest divendres. El jutjat en funcions de guàrdia de Granollers ha decretat la seva llibertat amb càrrecs.

