Les rebaixes d'hivern arrenquen aquest dissabte a Catalunya en què serà la seva última edició tradicional abans de la liberalització que preveu el projecte de nova Llei de Comerç catalana , ja aprovat pel Govern i que aviat iniciarà el seu tràmit parlamentari. La nova normativa trasllada als comerciants la competència per escollir el període de rebaixes, si bé la Generalitat recomana dos períodes, a l'hivern i estiu -sense determinar dates específiques-.El petit comerç havia lluitat anys enrere per mantenir el 7 de gener i l'1 de juliol com els dies oficials de començament de rebaixes d'hivern i estiu, respectivament, si bé la suspensió de la llei catalana per part del Tribunal Constitucional (TC) després del recurs interposat pel govern espanyol va crear un buit legal que va fer que molts establiments s'emparessin a la llei estatal.Els últims anys, especialment a l'hivern, el començament de les rebaixes havia quedat a Catalunya una mica desdibuixat, ja que grans marques, com Mango i H&M, s'avançaven al 7 de gener amb promocions durant la campanya de Nadal. Això va fer que el petit comerç català, que ha hagut de recuperar-se de la crisi i competir contra l'auge del comerç electrònic, també optés per oferir promocions als seus clients per a fidelitzar-los.El començament de rebaixes es veurà beneficiat per caure en dissabte i pel descens de les temperatures, el que impulsarà les vendes de moda, un dels sectors estrella per excel·lència d'aquesta campanya, seguit de l'equipament de la llar, l'electrònica i la perfumeria.L'any passat, les vendes en rebaixes del petit comerç a Catalunya van créixer al voltant d'un 3%, fins a 850 milions d'euros, amb una despesa mitjà per persona d'uns 90 euros.

