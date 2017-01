El pulmó verd de Barcelona, Collserola, ha començat a regular més intensament l'activitat esportiva que s'hi realitza. Així ho ha decidit la Comissió Executiva del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola, que des d'aquest 2017 ha posat en marxa unes noves normes de regulació de l'esport que intentaran reduir l'impacte ambiental, amb l'objectiu d'evitar problemes entre els esportistes o els seus usuaris habituals, i la mateixa fauna i flora.El parc de Collserola, de fet, està especialment freqüentat per ciclistes o corredors. Això fa que, amb el temps i les diverses curses que s'hi realitzen, s'hagi perjudicat el seu espai natural, amb conseqüències també sobre els ecosistemes. Per això, des del Parc Natural s'ha decidit limitar a un número determinat les curses anuals, així com també el nombre de corredors participants i el recorregut de les proves.Concretament, pel que fa a les curses que es podran fer, s'ha regulat a una sola cursa de llarga distància, dues maratons que no coincideixen en els recorreguts, 20 curses cronometrades de mitja distància, 50 caminades i 15 pedalades.Respecte dels participants, variarà en funció de les diferents activitats, tot i que, si es realitzen a peu, hi haurà un màxim de 500 persones. A més, s'ha establert que no hi podrà haver curses nocturnes, i que totes hauran de començar o acabar 30 minuts abans o després de la sortida del sol. Pel que fa a les bicicletes, no podran superar els 20 quilòmetres/hora, i la participació estarà limitada a 200 persones. I en Rogaines o curses d'orientació, per altra banda, també hi haurà un màxim de 200 participants, i les pistes s'hauran de situar al costat dels camins.Les curses, a més, no podran passar per camins susceptibles a patir canvis ambientals, o que siguin zones de nidificació o risc d'incendi.

