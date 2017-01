Cada any es recullen els avets un cop finalitzat el període nadalenc Foto: AjBCN

La ciutat de Barcelona té, des d'aquest dissabte i fins al 17 de gener, un total de 220 punts per a la recollida dels tradicionals arbres de Nadal, que se situen als deu districtes de la ciutat. Segons ha informat l'Ajuntament l'objectiu és evitar que els arbres acabin abandonats de forma incívica a la via pública i alhora aprofitar-los per millorar el manteniment dels espais enjardinats de la ciutat. Els arbres es porten al viver municipal, on es trituren i se'n deixen madurar les restes, que es converteixen en encoixinat.L'any passat els serveis municipals van recollir un total d'10.502 arbres de Nadal, cosa que va suposar uns 98 m3 d'encoixinat. L'Ajuntament recomana lliurar els arbres nets d'elements ornamentals.Els serveis de recollida de residus són els encarregats de la retirada periòdica dels arbres -majoritàriament avets, però també branques d'arbres diversos que han servit de decoració nadalenca a les llars- dipositats pels ciutadans per al seu degut tractament com a material de jardineria.Aquest procés requereix de dos o tres mesos de tractament per a obtenir una bona qualitat d'encoixinat. El material resultant es dipositarà en els espais verds de la ciutat al llarg del primer semestre de l'any.Anualment es realitza una nova aportació d'encoixinat en aquests espais per garantir els beneficis d'aquest material en el marc de les tasques de jardineria que es duen a terme al llarg de l'any.L'encoixinat, format pels residus vegetals triturats, és un element de jardineria que permet millorar la retenció d'humitat i l'aireig del sòl, al temps que ajuda a evitar l'aparició de males herbes. A Barcelona l'encoixinat es diposita sobre la terra vegetal ja sigui a l'interior de parcs i jardins com en petits espais enjardinats als carrers de la ciutat, principalment en zones d'arbustatge, planta vivaç i en grups de rosers.

