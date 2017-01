Els Bombers de la Generalitat han pogut donar per controlat pels voltants de les 12.00 hores d’aquest dissabte l’incendi en una indústria de plàstics a la Palma de Cervelló (Baix Llobregat). L’avís del foc s’ha rebut a les 09.59 hores a l’empresa ‘Plásticos Quimol S. L.’, situada al quilòmetre 5 de la BV-2421, a la carretera de Corbera de Llobregat. Les flames han afectat la part de producció i emmagatzematges, en una nau d’uns 120 m2, i n’ha col·lapsat el sostre.Fins a 15 dotacions dels Bombers s’han desplaçat al lloc i han treballat en les tasques d’extinció del foc, que s’ha pogut confinar ràpidament i evitar la seva propagació a naus contigües. A hores d’ara, els efectius treballen per acabar de remullar els punts calents que encara fumegen a l’interior. Segons ha detallat la Policia Local de la Palma de Cervelló, els treballadors s’han adonat ràpidament de l’incendi i han pogut sortir sense incidències. No s’ha registrat cap ferit.

