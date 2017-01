Un home de 43 anys ha estat detingut per intentar segrestar un nen de 8 durant la cavalcada de Reis d'Orient que va tenir lloc a Madrid aquest dijous al vespre. Segons ha informat la Policia Local de Carabanchel, l'home anava vestit de rei mag i, mentre el nen estava amb un cosí de 10 anys un cop havia acabat la rua, va estirar-lo i amagar-lo sota la capa.Els crits del familiar van alertar els transeünts i també una parell d'agents de la policia que es trobaven a prop. Tot seguit, van aconseguir atrapar l'home i rescatar el nen immediatament, reduint l'home. La gran resistència que va oposar perquè no el detinguessin, va obligar una altra patrulla a acostar-se a la zona.L'home va ser traslladat a dependències policials, on va ser interrogat. Els agents no van descartar que patís alguna alteració psíquica.

