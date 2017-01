01/01/1970

Xavier García Albiol aposta perquè PP, PSOE i C's incloguin "mesures correctores" en la legislació per evitar aquest fenomen | Assegura que el Govern ha aprofitat la crisi per "per provocar una desconnexió del sentiment de pertinença a Espanya" | Portar l'Instituto Cervantes o jugar partits de futbol de la selecció espanyola, entre les accions