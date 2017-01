Vladimir Putin Foto: Europa Press / Reuters

Els serveis d’Intel·ligència dels EUA han conclòs que el president rus, Vladimir Putin, “va ordenar” una campanya que va incloure ciberatacs contra institucions nord-americanes amb l’objectiu d’”ajudar” el magnat Donald Trump a imposar-se a Hillary Clinton a les eleccions presidencials del passat 8 de novembre.Així apareix en un informe parcialment desclassificat que ha vist la llum aquest divendres, poc després de Trump es reunís amb representants d’Intel·ligència per discutir la possible implicació russa en els últims comicis.“Concloem que el president rus, Vladimir Putin, va ordenar una campanya d’influència el 2016 destinada a les eleccions presidencials dels Estats Units”, diue l text, que cita entre els objectius de la campanya reduir la “confiança” de la ciutadania en el procés i “denigrar” la candidata del Partit Demòcrata, Hillary Clinton.Els “hackers” volien llastar les aspiracions de l’exsecretària d’Estat i “ajudar” Trump, per qui el govern rus va mostrar una “clara preferència”. Tant la CIA com l’FBI donen validesa a aquesta tesi, mentre que l’Agència de Seguretat Nacional (NSA) té una confiança “moderada”, segons el document.“Quan a Moscou li semblava que la secretària Clinton tenia més possibilitats de guanyar les eleccions, la campanya d’influència russa va començar a centrar-se en obstaculitzar la seva futura presidència”, recull l’informe, que eludeix sense citar a la filtració de correus electrònics i altres textos.Intel·ligència dels EUA cita com a eina d’aquesta campanya russa mitjans estatals, usuaris “pagats” a les xarxes socials i “operacions encobertes” com els ciberatacs, entre altres iniciatives. Moscou hauria promogut accions de “hackers” contra els dos grans partits nord-americans.Les autoritats recorden que Rússia, “com la seva predecessora soviètica”, sempre ha intentat influir als Estats Units per perjudicis els candidats que considera “hostils”. En aquest sentit, cita les crítiques de Clinton a Putin i l’aparent bona sintonia entre el magnat rus i Trump.L’informe assenyala l’autoria dels ciberatacs i les intencions de Rússia a cometre’ls, però rebutja valorar si realment aquesta campanya va influir perquè Trump s’imposés a les eleccions del 8 de novembre.“No hem avaluat l’impacte de les activitats russes en el resultat de les eleccions. La Comunitat d’Intel·ligència és responsable de vigialr i avaluar les intencions, capacitats i accions d’actors estrangers; no analitza el procés polític dels EUA o la seva opinió pública”, justifica.

