A gunman has been shot dead and nine people have been injured at #FortLauderdale Airport, Sky sources say #Florida https://t.co/LTdM2X2QhC — Sky News (@SkyNews) 6 de gener de 2017

All seems calm now but the police aren't letting anyone out of the airport - at least not the area where I am. — Ari Fleischer (@AriFleischer) 6 de gener de 2017

Scary. RT @wsvn: Video released from inside Fort Lauderdale airport baggage claim area pic.twitter.com/LyzTy7SyBK — Alicia Florrick (@MsD0802) 6 de gener de 2017

El portaveu de l’FBI, George Piro, ha informat aquest divendres a la nit que les autoritats nord-americanes no descarten que darrere e l tiroteig registrat a l’aeroport de Fort Lauderdale-Hollywood, al sud de Florida i que va deixar cinc morts i diversos ferits , hi hagi una motivació terrorista.En una roda de premsa, Piro ha assenyalat que l’autor, identificat com Esteban Santiago, va fer servir una pistola semiautomàtica. Santiago, que havia combatut a l'Iraq, es troba sota custòdia federal i es preveu que la seva primera audiència, després d’imputar-se-li els càrrecs pertinents.El portaveu ha indicat que l’FBI ja coneixia el presumpte autor del tiroteig, després que aquest es personés a una de les oficines d’Anchorage, Alaska, el passat mes de novembre.Poc abans, la cadena nord-americana CBS havia assenyalat que Santiago s’havia presentat en aquesta mateixa seu de l’FBI, on va assegurar que havia estat obligat a lluitar per Estat Islàmic. Durant la seva estança, va assegurar que la seva ment estava sent controlada per la CIA per veure vídeos del grup terrorista, motiu pel qual va ser enviat a un hospital psiquiàtric a sol·licitud de la policia.Piro ha confirmat que va ser traslladat a un centre per sotmetre’s a una avaluació mental, pel “seu comportament erràtic”, si bé ha indicat que ell mateix va assegurar que no tenia intenció de fer mal a ningú.“No hem descartat el terrorisme”, ha assenyalat el portaveu de l’FBI. “I seguirem cadascuna de les hipòtesis per determinar quin és el motiu que hi ha rere d’aquest atac. Qualsevol associació, connexió, comunicació, tot el que un es pugui imaginar, us garateixo que estem buscant-ho tot”, ha afegit.

