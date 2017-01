Un incident amb una suposada arma de foc ha sembrat l'alarma al centre de Terrassa aquest divendres al vespre, a la plaça Vella. Segons han informat atestimonis dels fets, un repartidor de menjar a domicili ha passat per la plaça Vella i un home ha començat a perseguir-lo i a apuntar-lo amb una pistola, per motius que es desconeixen.Diverses persones que es trobaven a les terrasses de la plaça han entrat alarmades a l'interior dels locals i han trucat a la policia. El repartidor ha marxat en direcció al carrer Major i l'individu que l'amenaçava a punta de pistola s'ha fet fonedís en veure que avisaven la policia. Els agents han fet acte de presència minuts més tard però no han localitzat ningú, segons han afirmat els testimonis presencials.

