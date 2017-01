El premi Nadal, que enguany arriba a la 73a edició, ha recaigut en Care Santos per l'obra Media vida, que publicarà Ediciones Destino. La història arrenca als anys 50, en un internat on cinc companyes viuen la darrera nit en comú. La novel·la transcorre 31 anys més tard, quan les cinc decideixen retrobar-se, l'any 1981, la mateixa setmana en què s'aprova la Llei del divorci. "L'obra vol ser un homenatge a les nostres mares", ha afirmat l'autora.Santos, que va debutar el 1995 amb els relats de Cuentos cítricos, ha publicat títols com Trigal con cuervos (premi Ateneo de Sevilla) o Los ojos del lobo (premi Gran Angular). L'any 2013 va guanyar el Premi Joaquim Ruyra de narrativa juvenil per No em preguntis qui sóc. El 30 de gener de 2014 va guanyar amb Desig de xocolata el Premi de les Lletres Catalanes Ramon Llull.El premi, dotat amb 18.000 euros, s'ha lliurat en la tradicional vetllada literària que té lloc a l'Hotel Palace de Barcelona, amb la presència del president de la Generalitat, Carles Puigdemont; l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau; el delegat del Govern espanyol, Enric Millo; el conseller de Cultura, Santi Vila; el primer i segon tinent d'alcalde, Gerardo Pisarello i Jaume Collboni, i el delegat de la Generalitat a Madrid i exconseller de Cultura, Ferran Mascarell, entre d'altres.Un total de 303 originals han arribat al tram decisiu del concurs hi han arribat sis novel·les: Los siete de la puerta, de Desdelsur (pseudònim); Que te vaya como mereces, de Gonzalo Lema; Curva, de Librero (pseudònim); Morderás el polvo, d'A.J.Dalton (pseudònim); El juego de las prendas, de Julia Salas (pseudònim), i A las puertas de Europa, de Juan Melena (pseudònim). El jurat del Premi Nadal ha estat format per Germán Gullón, Lorenzo Silva, Andrés Trapiello, Clara Sánchez i Emili Rosales.En la mateixa cerimònia de lliurament, Xavier Theros, ha resultat guanyador de la 49a edició del Premi Josep Pla de literatura per l'obra La fada negra, un tractat històric d'una època poc estudiada, el 1843, durant els dies del bombardeig que va fer a Barcelona del general Espartero. L'obra és un thriller, "una novel·la fosca amb esdeveniments sorprenents que han de ser investigats, i una història plena de passions i d'anhels traïts", segons explica el propi autor.Theros és conegut per ser una de les dues ànimes, juntament amb Rafael Metlikovez, del duet Accidents Polipoètics, grup del qual n'és membre fundador i que li ha permès conrear la polipoesia i experimentat amb la performance, la transmissió de viva veu i l'humor. Traduït a diverses llengües, els espectacles del duet l'han portat de gira arreu de Catalunya, per la resta de l'Estat espanyol, Portugal, França, Alemanya, Itàlia, Colòmbia o Mèxic.

