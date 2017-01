La bandera espanyola torna a onejar a l'Ajuntament de Torredembarra Foto: Jonathan Oca

La CUP de Torredembarra, liderada pel regidor Toni Sacristan, ha carregat aquest divendres contra l'alcalde, Eduard Rovira (ERC), pel fet d' hissar la bandera espanyola a l'ajuntament i despenjar l'estelada del pal més elevat del castell , tal com obligava una sentència del contenciós administratiu de Tarragona. Els anticapitalistes recriminen al batlle que pregués "la decisió unilateral" de fer cas al jutge i no desobeir-lo, per aquest motiu, li recorden que "la independència del nostre poble la construirem amb determinació, força i valentia" i li demanen que si no està disposat a assumir les conseqüències legals "que faci un acte d'honestedat i que plegui i deixi pas a una altra persona". A propòsit d'això, els cupaires també consideren que el contingut de la roda de premsa "és nefast pel fet que l'únic que ens va transmetre és la seva por a obeir als postulats independentistes del seu partit, i la seva submissió a l'ordenament jurídic espanyol".La formació anticapitalista també posa de manifest que "estem cansades de veure que els que pretenen representar l'independentisme a les institucions, s'abaixen els pantalons a la primera de canvi i obeeixen a uns tribunals que pretenen apuntalar i legitimar el projecte polític espanyol i condemnar a tot un poble que vol ser lliure".Des de la CUP no accepten el pas que ha fet Rovira i per això demana a la Secció Local d'ERC de Torredembarra que es posicioni davant aquests fets i anima als republicans a dir públicament si la seva intenció és "seguir acomplint les sentències de tribunals espanyols que anul·len i atempten contra la voluntat democràtica del nostre municipi, o bé si està decidida a caminar cap a la construcció d'una república independent pels Països Catalans". Si es tracta de la segona opció, volen que ERC de la Torre es desentengui de la decisió de l'alcalde i demanen que retiri la bandera espanyola i que torni a penjar l'estelada.La decisió de Rovira ha fet enfadar de valent al partit de l'oposició, qui lamenta que "l'alcalde esà disposat a perpetuar l'opressió contra el poble català" en el marc d'un procés independentista, "a menys de 7 mesos del referèndum i en un moment on diferents càrrecs electes de la CUP i d'altres formacions estan sent represaliats per complir inequívocament els principis pels quals van ser escollits i escollides".

