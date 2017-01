Espectacular incendio sigue quemando en la Vall d'aran. Demasiada sequia pic.twitter.com/EOT2RAboyj — Tuty (@tutiwy69) 6 de gener de 2017

Incendi forestal a Garós, a la Vall d'Aran. pic.twitter.com/RMum672K7T — Tatxo Benet (@tatxobenet) 5 de gener de 2017

Incendi forestal just a sobre de Garós, a la Vall d'Aran. pic.twitter.com/cqVkmV982d — Tatxo Benet (@tatxobenet) 5 de gener de 2017

El foc d'alta muntanya que des de dijous a la tarda afecta una zona de pastures d'alta muntanya al terme municipal de Naut Aran, a la Vall d'Aran, "continua actiu, però estable i sense perill", segons els Bombers de la Generalitat. Aquest divendres les tasques d'extinció s'han centrat en la contenció del foc, que s'ha fet sobretot amb eines manuals. Concretament, hi han treballat diverses unitats dels Pompièrs d'Aran, juntament amb el Grup d'Actuacions Forestals (GRAF), vehicles de comandament i suport dels Bombers de la Generalitat i vehicles d'aigua. Amb tot, els efectius s'han hagut de retirar de la zona perquè "la zona és inestable i l'orografia no permet treballar de nit".Segons els Bombers, dissabte a primera hora està previst que s'enlairin dos mitjans aeris i que s'activin de nou totes les dotacions d'actuació. Aquest divendres una part dels recursos han hagut de ser helitransportats, atesa la dificultat d'accés i la complicació orogràfica. El dispositiu d'extinció ha prioritzat el flanc esquerre de l'incendi, per evitar que avancés en direcció Vielha. Aquest flanc està estabilitzat però encara hi ha alguns punts calents. En aquesta zona, de més de 3 quilòmetres de llarg, s'hi ha treballat amb eines manuals, aigua i ajut de foc tècnic.En canvi, només s'ha pogut estabilitzar la part inferior del flanc dret i aquest dissabte es reforçarà la contenció en la zona superior per evitar que arribi a la Serra Espiargo, on podria cremar en bloc i facilitar les allaus de neu.L'incendi afecta només zona de pastures, sense massa arbrada. Segons les primeres estimacions, s'haurien cremat unes 200 hectàrees de terreny, amb un perímetre de més de 6 quilòmetres.

