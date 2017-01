A gunman has been shot dead and nine people have been injured at #FortLauderdale Airport, Sky sources say #Florida https://t.co/LTdM2X2QhC — Sky News (@SkyNews) 6 de gener de 2017

All seems calm now but the police aren't letting anyone out of the airport - at least not the area where I am. — Ari Fleischer (@AriFleischer) 6 de gener de 2017

Scary. RT @wsvn: Video released from inside Fort Lauderdale airport baggage claim area pic.twitter.com/LyzTy7SyBK — Alicia Florrick (@MsD0802) 6 de gener de 2017

Almenys cinc persones han mort i vuit han resultat ferides en un tiroteig aquest divendres a l'aeroport de Fort Lauderdale-Hollywood, a Florida, als Estats Units. Segons l' NBC el tirador ha estat detingut poc després d'obrir foc. L'incident ha tingut lloc a la zona de recollida d'equipatges de la terminal II de l'aeroport i ha provocat escenes de caos, d'acord amb la informació de diversos mitjans locals. Les instal·lacions han estat evacuades ràpidament i tots els serveis han quedat suspesos temporalment."S'han realitzat trets. Tothom corre", ha escrit a Twitter l'exportaveu de la Casa Blanca Ari Fleischer, que ha afegit: "Tot sembla en calma ara, però la policia no ens deixa sortir, com a mínim a la zona on sóc".Un altre testimoni, Gene Messina, ha relatat a la CNN que ha presenciat els primers moments de l'evacuació immediatament després d'aterrar: "He sortit de l'avió i he vist gent corrent i cridant", ha explicat.

