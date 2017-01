Care Santos i Xavier Theros, en el llirament dels guardons a l'Hotel Palace de Barcelona Foto: Destino

Xavier Theros, poeta, cronista, actor i narrador, és el guanyador de la 49a edició del Premi Josep Pla de literatura per l'obra La fada negra, un tractat històric d'una època poc estudiada, el 1843, durant els dies del bombardeig que va fer a Barcelona del general Espartero. L'obra és un thriller, "una novel·la fosca amb esdeveniments sorprenents que han de ser investigats, i una història plena de passions i d'anhels traïts", segons explica el propi autor.Theros és conegut per ser una de les dues ànimes, juntament amb Rafael Metlikovez, del duet Accidents Polipoètics , grup del qual n'és membre fundador i que li ha permès conrear la polipoesia i experimentat amb la performance, la transmissió de viva veu i l'humor. Traduït a diverses llengües, els espectacles del duet l'han portat de gira arreu de Catalunya, per la resta de l'Estat espanyol, Portugal, França, Alemanya, Itàlia, Colòmbia o Mèxic.A banda de creador i experimentador en àmbits para-teatrals, Theros també ha estat traductor al castellà, entre d'altres, de la novel·la Pandora al Congo, d'Albert Sánchez Piñol i de l'assaig Tor, trece casas y tres muertos, de Carles Porta, que va traduir conjuntament amb Núria Pujol. De reconeixement ampli i creixent, l'autor ha estat col·laborador en diversos mitjans, on sempre ha deixat mostres d'un inconfusible sentit de l'humor i d'una visió del món particular. Actualment té una secció fixa a l'edició catalana d'El País i amb el llibre La Sisena Flota a Barcelona va guanyar el premi de periodisme Josep Maria Huertas Claveria del 2010.Un total de 30 obres s'han presentat al guardó, dotat amb 6.000 euros, que es lliura conjuntament amb el Premio Nadal i que en la darrera edició va guanyar el periodista Lluís Foix amb Aquella porta giratòria. Quatre obres han estat les finalistes: Lluny de casa, de Jaume Lavinya (pseudònim); La rosa de pedra, de Gabriel Rius (pseudònim); Reacció, de Joaquim Pijoan, i Ventura&Co, de Lev O'Leory (pseudònim).A l'acte hi han assistit el president de la Generalitat, Carles Puigdemont; l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau; el delegat del Govern espanyol, Enric Millo; el conseller de Cultura, Santi Vila; el primer i segon tinent d'alcalde, Gerardo Pisarello i Jaume Collboni, i el delegat de la Generalitat a Madrid i exconseller de Cultura, Ferran Mascarell, entre d'altres. Han integrat el jurat Genís Sinca, Rosa Cabré, Antoni Pladevall, Àlex Susanna i Glòria Gasch.

