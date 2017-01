Laia Sanz, en una imatge del Dakar de l'any passat. Foto: KH-7

Laia Sanz va ser víctima de l'engany d'un pilot de motos que competeix contra ella al Dakar . En l'etapa disputada ahir, que discorria entre Jujuy i Tupiza, al Salvador, l'esportista catalana va preguntar a un company on era el següent way point, perquè tenia dubtes sobre la posició exacta on es trobava. "Li he demanat, però m'ha enganyat", es lamentava Sanz al final de l'etapa, visiblement irritada.La pilot catalana reconeixia que la jornada "no havia anat bé" per culpa d'aquest incident, que es va produir a l'inici de l'etapa. Sanz va començar amb un bon ritme, però no trobava el primer punt de control. Ella creia que anava bé, però, davant els dubtes, va decidir demanar a un company que li donés un cop de mà en l'orientació. El pilot que va consultar -del qual no ha volgut revelar la identitat- la va enganyar i la va obligar a tirar diversos quilòmetres enrere, perdent una gran quantitat de temps.Quan Sanz es va adonar de l'error, ja havia deixat escapar uns segons molt importants. El més frustrant del cas és, però, que la catalana ja anava en la direcció correcta. "Estic una mica enfadada, perquè en el primer tram anava per al lloc bo", va explicar Sanz un cop tancada l'etapa. "Tot i anar bé tenia dubtes, per això m'he decidit a preguntar", relata la pilot de Seva, que assegura que "les indicacions que m'ha donat l'altre pilot m'han desubicat completament perquè m'ha dit que m'havia saltat dos way points", una informació que va resultar falsa.L'engany del seu oponent li costarà car en la classificació general del Dakar. Sanz ha perdut una hora respecte el líder de la general, una distància que encara no és insalvable però que és molt àmplia. Com a venjança per al pilot que la va enganyar, la pilot catalana diu, tirant d'ironia, que només espera que "perdi un parell d'hores en alguna etapa".

