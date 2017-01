L'inspector general de l'exèrcit espanyol, Ricardo Álvarez-Espejo, ha lamentat aquest divendres en el discurs de la Pasqua Militar que l'exèrcit no tingués representació aquest Nadal al Festival de la Infància de Barcelona per primera vegada des del 2002 i ha expressat el "ferm desig i mà estesa per poder reprendre'n, de nou, la participació i apropar a la nostra infància i joventut aquelles institucions que estan al servei de la societat".El màxim representant de l'exèrcit a Catalunya també ha mostrat el "compromís inequívoc de suport i col·laboració" amb la Festa al Cel, després que l'Ajuntament de Mataró la suspengués l'estiu passat, i ha assegurat que les perspectives per celebrar-la enguany són "bones" Santa Susanna (el Maresme) l'espera acollir del 20 al 24 de setembre.

