La recepció d'un dels centres IDental. Foto: IDental

Desenes de clients de la franquícia de clíniques dentals IDental asseguren que l'empresa els ha estafat. L'Agència Catalana de Salut confirma que ha rebut almenys 17 queixes de pacients d'aquesta companyia que denuncien negligències en el tractament mèdic i irregularitats en el finançament. Segons els afectats, però, la xifra de clients estafats podria superar les 600 persones, tal i com ha avançat TV3 IDental té tres seus a Catalunya repartides entre Barcelona, Girona i Tarragona. Els clients afectats asseguren que no se'ls ha fet el tractament que havien contractat o que els temps d'espera per a les intervencions s'han allargat durant mesos, segons els testimonis recollits per TV3. Alguns, fins i tot, diuen que ara estan pitjor que abans de tractar-se a les clíniques de l'empresa. D'altres, en canvi, admeten que la firma és lenta en l'aplicació dels tractaments, però estan satisfets amb els resultats.IDental diu finançar fins al 80% de les cures amb "fons privats" d'origen desconegut. L'agència de consumidors Facua creu que la franquícia infla els preus artificialment per després rebaixar-los amb aquests suposats descomptes. Els clients denuncien que reben les ofertes -embolcallades amb una publicitat molt agressiva- sense temps per estudiar-les, ja que IDental els demana una resposta gairebé immediata.

