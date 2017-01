Lluís Rabell, en una imatge d'arxiu. Foto: Adrià Costa

El president del grup parlamentari de Catalunya Sí que Es Pot, Lluís Rabell, creu que és "difícil" que es pugui celebrar un referèndum d'independència aquest any, tal i com defensa el govern. "Si no aconseguim tòrcer la voluntat de l'estat espanyol, difícilment ho aconseguirem", ha avisat Rabell aquest matí, en una entrevista a Catalunya Ràdio

El líder de la confluència d'esquerres al Parlament creu que cal treballar amb "constància" per aconseguir pactar la consulta amb l'Estat "a mitjà o llarg termini". Apostar per la via unilateral, diu, "no tindria sentit" ni aconseguiria "resoldre el problema". Tot i això, Rabell ha evitat revelar si participaria en una convocatòria que no tingui l'aval del govern espanyol. "No vull pronunciar-me sobre coses que només existeixen en la imaginació periodística", ha sentenciat.

