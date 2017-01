María Dolores de Cospedal al costat dels reis espanyols, aquest divendre. Foto: Europa Press

La ministra de Defensa espanyola, María Dolores de Cospedal, ha assegurat aquest divendres que "les forces armades i la Guàrdia Civil són una eina lleial i eficaç per garantir el futur d'Espanya". La popular ha fet aquestes declaracions durant la seva intervenció a la cerimònia de la Pasqua Militar, la primera que exerceix al capdavant del ministeri i que ha estat presidida per Felip VI i Letícia.Cospedal ha apostat per una política de Defensa i "duradora" i per desenvolupar una llei de sostenibilitat de l'exèrcit que estigui "per damunt de posicionaments polítics i ideològics". "Les forces armades i la Guàrdia Civil són guardians de la nostra llibertat. Considero fonamental que els espanyols comprenguin que la seguretat és essencial per al desenvolupament i prosperitat d'un país lliure i democràtic", ha afirmat.Al saló del tron del Palau Reial, la ministra ha advertit que "les fronteres entre seguretat interior i exterior s'han difuminat" i que "l'única barrera que existeix avui dia és la que separa als qui creiem en la llibertat, la democràcia i els drets humans d'aquells que fan tot el possible per enderrocar-los". "El terrorisme pot canviar de nom, però la seva amenaça continua inalterada. Per aquesta raó, cap nació pot assumir per si sola la seva seguretat i la defensa dels seus interessos, sinó que aquestes han de forjar-se, a l'àmbit exterior, a través de la seva permanència a organitzacions supranacionals", ha assenyalat.

