#Dakar2017 Tras sufrir accidente en Tupiza, el ex campeón Carlos Sainz abandona la presente edición del rally más duro del mundo. pic.twitter.com/AndhcLZQip — Dakar Paraguay (@ParaguayDakar) 6 de gener de 2017

Carlos Sainz ha abandonat el Dakar després de patir un accident en la quarta etapa. El pilot, que no ha patit ferides greus, ha mostrat el seu malestar per haver de deixar la competició. "Ho estàvem fent bé des del principi del ral·li, amb un cotxe que havia millorat notablement des de l'any passat. Estic molt decebut de no poder aprofitar aquest potencial", ha assegurat el guanyador del Dakar del 2010. Per la seva banda, Barreda ha perdut el lideratge en motos després de rebre una sanció d'una hora de retard per carregar combustible durant la neutralització de la quarta etapa.

