Pedro Morenés, en la seva etapa com a ministre de Defensa. Foto: Europa Press

El govern espanyol va adjudicar contractes per valor de 115 milions d'euros a empreses a les quals va estar vinculat el ja exministre de Defensa Pedro Morenés. Segons avança avui el digital ElDiario.es , l'administració central hauria segellat almenys 108 acords comercials amb el Grupo Segur, Instalaza i MBDA, tres companyies en què Morenés havia ocupat càrrecs directius just abans de ser nomenat titular de Defensa a finals de l'any 2011.Concretament, Morenés havia estat president del consell d'administració del Grupo Segur, una de les grans firmes a l'Estat dedicades a la seguretat privada, entre novembre del 2011 i gener del 2012. De fet, va deixar la direcció de la companyia gairebé un mes després de jurar el càrrec com a ministre. Segur és el grup que s'emporta el tros més gran del pastís: 93 dels 115 milions que el govern espanyol va adjudicar a empreses vinculades a Morenés els va rebre aquesta companyia.A més, l'exministre també va ser conseller delegat de l'empresa d'armament Instalaza, dedicada a la fabricació de munició i granades, fins a l'octubre del 2011. Durant els quatre anys següents, mentre Morenés era a l'executiu, la firma va aconseguir signar 23 contractes amb el govern espanyol per un valor total de 20'5 milions d'euros.L'altra empresa vinculada a l'exministre és la francesa MBDA, especialitzada en el disseny i fabricació de míssils. Morenés en va ser director exectiu des del 2010 i fins al desembre del 2011, però això no va impedir que el mateix Ministeri de Defensa adjudiqués tres contractes de més d'un milió d'euros a la companyia. De fet, segons ElDiario.es , el ministre també hauria volgut comprar tres vaixells de guerra a aquesta empresa, però els advocats del departament li van desaconsellar pel conflicte d'incompatibilitats que hauria suposat.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SócNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)