Així és com ha quedat la façana de l'establiment després de l'últim atac Foto: Jonathan Oca

Trucades, cartes, notes i atacs amenaçadors, això és el que està patint Alfonso León, propietari de la floristeria Monceau Fleurs, situada al carrer Prat de la Riba cantonada amb Pare Palau, de Tarragona i alhora la seva família i també les seves treballadores.L'últim episodi es va produir aquest dimecres quan un individu va ruixar amb oli de motor usat tota la façana de la botiga. L'acció va ser enregistrada per les càmeres de seguretat. Aquesta és la tercera vegada que pateix un atac similar en pocs mesos.Segons León, aquests desperfectes poden costar entre 600 i 700 euros però destaca que una altra ocasió li va valdremés de 4.000, ja que els atacants van fer el mateix però a l'interior de la botiga.Les dependentes de la floristeria tenen por per la situació. El propietari de l'establiment ha explicat a aquest mitjà que en té dues de baixa per depressió i les que queden estan intranquil·les. León ha detallat com també, en un altre atac, van tirar amoníac a l'interior de la botiga en horari comercial, posant en perill la salut de clients i de treballadors.Els Mossos d'Esquadra, segons Léon, ja estan investigant els fets -amenaces de mort i atacs a l'establiment- que també podrien estar relacionats amb un incendi que va afectar més d'una desena de motos a la plaça Verdaguer, el passat mes d'agost, entre les quals hi havia la del propietari de la floristeria, qui ha explicat que la seva moto va ser la que es va emportar la pitjor part.

