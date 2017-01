Aquest divendres molts s'han llevat ben d'hora per veure que els havien portat els Reis d'Orient, que ahir van repartir il·lusió arreu de Catalunya. Avui diversos dirigents polítics han explicat a Catalunya Ràdio la seva "carta" a Ses Majestats i els seus desitjos per a aquest 2017. Els anhels del líder d'ERC, Oriol Junqueras, i de la líder de Ciutadans, Inés Arrimadas, són els més oposats de tots. Mentre el primer insisteix en el referèndum, la segona demana que no es repeteixi un "9-N".Per la seva banda la diputada de la CUP Anna Gabriel desitja que aquest 2017 "s'acabi amb el racisme i la discriminació". En canvi Miquel Iceta, líder del PSC, només ha sol·licitat una cosa a Ses Majestats: "Un antic mackintosh que vaig perdre i em faria il·lusió tornar a tenir".A Barcelona, Ses Majestats van arribar per mar, amb el pailebot Santa Eulàlia, i van ser rebudes per l'alcaldessa, Ada Colau. La cavalcada comptava enguany amb un ampli dispositiu de seguretat perquè el risc d'atemptats és de 4 sobre un màxim de 5. A Tarragona, centenars de persones van donar la benvinguda a Melcior, Gaspar i Baltasar al Moll de Costa, on van arribar en vaixell. Ses Majestats també van passar per Lleida, on van portar el sol després més de tres setmanes amb boira. Van aterrar a la capital del Segrià amb un tren històric i van recórrer la ciutat amb catorze carrosses.

