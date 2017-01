La portaveu del Govern i consellera de la Presidència, Neus Munté, ha descartat centrar-se ara en "travesses" ni "balls de noms" sobre el candidat a la Generalitat de PDCat i ha assegurat que és una qüestió que es mira des de la "distància" perquè l'escenari electoral no és "imminent"."Tan de bo puguem tirar endavant el full de ruta amb el que treballem, que les eleccions siguin el més enllà possible i constituents, després d'haver pogut fet un referèndum", ha especificat en declaracions a El matí de Catalunya Ràdio . Munté ha afirmat que en el futur s'hauran de cercar nous lideratges i s'ha mostrat convençuda que al seu partit hi ha altres actius a nivell sectorial i territorial. Així mateix, ha explicat que entoma amb "molta normalitat" que el seu nom soni com a possible candidata i entén que està "justificat" per la seva proximitat amb el president Puigdemont i per la seva responsabilitat en el partit. "Però això no vol dir res més", ha reblat.En vistes al 2017, la consellera de la Presidència ha demanat "coratge, determinació i empatia" en el que ha de ser un any per decidir el "futur" i "de llibertat per a tothom". El president de la Generalitat, Carles Puigdemont va refermar aquest dijous la seva negativa a presentar-se com a cap de llista a les properes eleccions.

