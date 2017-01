Un ciclista lleidatà del barri de Cappont ha resultat ferit aquesta setmana perun gos que el va mossegar mentre circulava per la Serra de la Bordeta. Segons apunta La Manyana, ​l'home va passar pel costat d'una dona que el va alertar que vigilés amb els seus gossos ja que mossegaven. Els animals no anaven lligats, per la qual cosa un d'ells es va aproximar al ciclista i li va mossegar una cama.En aquell moment, segons explica l'home al rotatiu, dos altres gossos van córrer fins al lloc on era ell, de manera que es va veure obligat a fugir sense dir-li res a la propetària dels animals, com era la seva intenció. Posteriorment, l'home va presentar una denúncia a la Guàrdia Urbana de Lleida, que ha iniciat una recerca de la dona. Pel que fa a l'estat de salut, el ciclista va ser atès al CAP del seu barri i indica que ha d'estar una setmana de repòs amb antibiòtic, per bé que pot treballar.

