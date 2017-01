Oriol Junqueras ha mostrat "tot el respecte del món" a la decisió de Carles Puigdemont de no ser president en un any. Ho ha dit en una entrevista a Catalunya Ràdio on no ha revelat si ell seria candidat en unes hipotètiques eleccions, ja que ara estan "centrats" en el referèndum: "Guanyar-lo i aplicar-lo". El vicepresident considera que el Govern està fent molt bé la seva feina, sobretot tenint en compte les "circumstàncies molt adverses".Puigdemont va deixar clar ahir a la Cadena Ser que no serà "president d'aquí a un any", ja que considera que l'etapa posterior al referèndum –que manté se celebrarà el setembre vinent- requerirà “noves eines i nous lideratges”."El calendari que ens hem marcat és de 18 mesos, i s'acaben a l'estiu. Pot haver-hi un parell de mesos d'allargada tècnica. Però ens hem compromès a convocar eleccions constituents com a màxim sis mesos després del referèndum i la meva feina s'acaba en aquest propòsit, i no tinc cap vocació de ser candidat", va dir el president, tot afegint que no contemplava cap possibilitat que passi per no celebrar el referèndum i veure's forçat a convocar eleccions abans.El futur de Puigdemont és, precisament, una de les qüestions urgents que la formació hereva de Convergència ha de solucionar al llarg d'un 2017, com explicava NacióDigital ja fa dies . Fa pràcticament un any que Puigdemont va arribar a Palau en circumstàncies excepcionals i la incògnita actual alimenta els moviments successoris al si del PDECat.

