Els Reis van arribar aquest dijous a la tarda a Catalunya i van repartir la màgia i la il·lusió a tot el territori. A Barcelona, Ses Majestats van arribar per mar, amb el pailebot Santa Eulàlia, i van ser rebudes per l'alcaldessa, Ada Colau. La cavalcada comptava enguany amb un ampli dispositiu de seguretat perquè el risc d'atemptats és de 4 sobre un màxim de 5.A Tarragona, centenars de persones van donar la benvinguda a Melcior, Gaspar i Baltasar al Moll de Costa, on van arribar en vaixell. Ses Majestats també van passar per Lleida, on van portar el sol després més de tres setmanes amb boira. Van aterrar a la capital del Segrià amb un tren històric i van recórrer la ciutat amb catorze carrosses. A continuació un recull de cròniques de NacióDigital de les cavalcades de Reis a diversos punts del país:

