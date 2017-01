La Generalitat ha clausurat de manera definitiva el centre caní Pla de l'Estany, situat a Cornellà del Terri, que es dedicava a la venda de cadells sobretot a través d'Internet. L'administració li anava al darrere des del 2008, quan van arribar les primeres denúncies de particulars que compraven gossos malalts, molts dels quals acabaven morint.Des de llavors, la Generalitat li ha obert fins a 20 expedients sancionadors i acumula multes per valor de 172.565 euros. Des de l'estiu, el centre està buit i ara l'últim tràmit que falta és donar de baixa la llicència de nucli zoològic. Fins ara, els amos no han pagat ni un euro i l'administració els reclama els diners per la via executiva. Es dóna el cas que, l'octubre del 2015, els Mossos van detenir els propietaris del centre per simular robatoris de cadells per poder cobrar de l'assegurança.El director dels serveis territorials ha reconegut que tot el procediment ha estat lent perquè la llei és "garantista" i sempre dóna l'opció als sancionats a presentar recurs. Ara, però, la via administrativa s'ha esgotat i el centre està clausurat de manera definitiva. "Un cop esgotada la via administrativa el centre desapareix com a entitat", ha remarcat. Això sí, segons reconeix Saló, els amos poden recórrer la decisió als tribunals. Ara, l'únic serrell que falta és donar de baixa la llicència com a centre zoològic, que ja està en tràmit.Saló ha explicat que, durant aquests anys, els amos han intentat de moltes maneres poder esquivar les sancions canviant el nom de societat o posant de titular una tercera persona. Tot, per seguir amb un negoci que, segons la Generalitat, és molt rendible. "Acostumen a comprar els cadells de gos a Eslovàquia per 40 euros i aquí els venen per 400 o 500 euros", lamenta.Els propietaris del centre fins i tot havien estat detinguts per la policia. L'octubre del 2015, els Mossos d'Esquadra van detenir la parella responsable del centre per simular el robatori de cadells. Havien acreditat davant la policia robatoris amb força d'animals i havien quantificat les pèrdues per valor de 43.700 amb l'objectiu de cobrar de l'asseguradora. Gràcies a la investigació, es va comprovar que la documentació aportada corresponia a animals mort o bé venuts arreu de l'Estat.

