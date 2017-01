El programa solidari Cap Nen Sense Joguina de la cadena SER Catalunya , que aquest any celebrava la 50a edició, ha recollit 44.640 euros, xifra que representa un increment del 59% respecte a l'import recaptat l'any passat. A més, segons ha informat la cadena, suposa un rècord absolut en el mig segle d'història del programa, que ha finalitzat a dos quarts de cinc de la matinada. De fet, a tres quarts de dues, ja s'havien superat els 30.400 euros recaptats el 2011, que era la quantitat rècord fins avui.La iniciativa solidària beneficiarà més de 10.100 infants. Entre els objectes subhastats, un total de 56, hi ha una serigrafia de Jaume Plensa (2.500 euros), el Mortadelo de Francisco Ibáñez (1.800 euros), l'aquarel·la de Perico Pastor (1.500 euros) i una experiència al Celler de Can Roca (1.250 euros).En el programa especial -que va començar aquest divendres a les nou del matí amb la participació del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau- i ha finalitzat a dos quarts de cinc de la matinada, hi han pres part més de 50 presentadors de diversos mitjans de comunicació i més de 1.500 persones, que han passat per l'estudi Toresky de Ràdio Barcelona.Alguns dels presentadors que han conduït part del programa solidari han estat Gemma Nierga, Iñaki Gabilondo, Andreu Buenafuente, Berto Romero, Carles Francino, Josep Cuní, Sique Rodríguez, Jordi Évole, Helena Garcia Melero, Oriol Grau, Sergi Mas, Jordi Hurtado i Frederic Vincent, entre d'altres. A més, també hi ha participat alguns artistes com Guillem i Marta Roma, OBK, Estopa, Els Amics de les Arts.La campanya farà arribar joguines solidàries a més de 10.100 nens a través de 41 entitats de caire social de Barcelona i amb els infants dels centres hospitalaris Nen Déu, Sant Pau i el centre d'acollida Sant Josep de la Muntanya. Els diners recaptats serveixen per comprar les joguines, que s'afegeixen a les que han portat centenars de ciutadans a l'estand situat davant de Ràdio Barcelona.

